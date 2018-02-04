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Физики обнаружили хиральные фононы в 2-мерных полупроводниках
Учёными обнаружены хиральные фононы в 2-мерных полупроводниках. Вследствие колебания решетки зафиксировали отсутствие симметрии. При этом атомы вольфрама остаются неподвижными, а атомы селена вращаются.

Физики обнаружили хиральные фононы в 2-мерных полупроводниках

Это явление используется в вилотронике, где большое значение при передаче информации имеет движение электронов. Стоит отметить, что заряженные частицы размещаются на участках меньшей разрешенной энергии в имеющихся зонах проводимости. Эти области называют долинами, используют для кодирования данных. Они при помощи фононов влияют на процесс перемещения между полупроводниками электронов.

На сегодняшний день транспортировка зарядов разработана недостаточно. Физики считают, что наличие в двумерных решетках хиральных фононов обеспечивает вследствие рассеивания электронов особое состояние фазовых переходов. Эксперты на основе фононов раньше создали модель топологического квадрупольного изолятора.
Технологии / Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 16:10
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