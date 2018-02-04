Гильермо дель Торо получил премию Гильдии режиссеров США

Таким образом, кроме дель Торо обладателями премии стали такие режиссеры как Кристофер Нолан, Джордан Пил, Мартин Макдона и Грета Гервиг. Женщине присудили награду за работу «Леди Бёрд», Нолан получил премию за «Дюнкерк», Макдона – за «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», а Пил – за фильм «Прочь».Стоит отметить, что в основе сюжета фильма «Форма воды» лежит история одной немой женщины, которая находится в секретной лаборатории. Между ней и человеком-амфибией возникает чувство любви. Картина попала в 13 номинаций премии «Оскар». До этого дель Торо стал обладателем «Золотого глобуса» за свой фильм.