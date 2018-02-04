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Гильермо дель Торо получил премию Гильдии режиссеров США
Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо стал обладателем премии Гильдии режиссеров США за его работу под названием «Форма воды». Помимо него премию также вручили и другим популярным специалистам.

Гильермо дель Торо получил премию Гильдии режиссеров США


Таким образом, кроме дель Торо обладателями премии стали такие режиссеры как Кристофер Нолан, Джордан Пил, Мартин Макдона и Грета Гервиг. Женщине присудили награду за работу «Леди Бёрд», Нолан получил премию за «Дюнкерк», Макдона – за «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», а Пил – за фильм «Прочь».

Стоит отметить, что в основе сюжета фильма «Форма воды» лежит история одной немой женщины, которая находится в секретной лаборатории. Между ней и человеком-амфибией возникает чувство любви. Картина попала в 13 номинаций премии «Оскар». До этого дель Торо стал обладателем «Золотого глобуса» за свой фильм.
Культура
Добавил: Роман Мирный Вчера, 16:00
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