Эксперты: Характеристики Xiaomi Redmi Note 5 с двойной камерой окажутся хуже ожиданий‍

Вместе с тем, эксперты до сих пор не могут понять и ориентировочной стоимости на свежую модель. Новая камера получит также 2-кратный зум, который в том числе сможет удивить фанатов возможностью выполнения функции размытия. Несмотря на то, что ранее представителями бренда было озвучено, что Note 5 получит производительные параметры, однако ряд аналитик высказывают предположение, что новые игры на данном девайсе не смогут позволить комфортно наслаждаться геймплеем.Вместе с тем, Note 5 получит восьмиядерный процессор Snapdragon 636, который идеально функционирует с 3 гигабайтами оперативной памяти. Однако для требовательных пользователей в том числе появится модификация с улучшенными техническими характеристиками. Наличие двойной камеры заметно облегчит пользование смартфоном и возможность делать качественные снимки даже в условиях плохого освещения.