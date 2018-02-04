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Эксперты: Характеристики Xiaomi Redmi Note 5 с двойной камерой окажутся хуже ожиданий‍
Сегодня появились данные, что новая модель китайского смартфона Xiaomi - Redmi Note 5 получит не только двойную камеру, но и современный дисплей с соотношением 18:9. До сих пор остается засекреченной дата, когда состоится официальный анонс характеристик.

Вместе с тем, эксперты до сих пор не могут понять и ориентировочной стоимости на свежую модель. Новая камера получит также 2-кратный зум, который в том числе сможет удивить фанатов возможностью выполнения функции размытия. Несмотря на то, что ранее представителями бренда было озвучено, что Note 5 получит производительные параметры, однако ряд аналитик высказывают предположение, что новые игры на данном девайсе не смогут позволить комфортно наслаждаться геймплеем.

Эксперты: Характеристики Xiaomi Redmi Note 5 с двойной камерой окажутся хуже ожиданий&#8205;


Вместе с тем, Note 5 получит восьмиядерный процессор Snapdragon 636, который идеально функционирует с 3 гигабайтами оперативной памяти. Однако для требовательных пользователей в том числе появится модификация с улучшенными техническими характеристиками. Наличие двойной камеры заметно облегчит пользование смартфоном и возможность делать качественные снимки даже в условиях плохого освещения.
Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 14:12
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