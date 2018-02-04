Анфиса Чехова сообщила, что будет прибегать к помощи боксеров, если ее кто-нибудь обидит

Совсем недавно телеведущая познакомилась с представителями женской половины боксерской команды, которые в свою очередь дали обещание Чеховой в случае чего, обязательно постоять за ее честь и защитить. Артистка на своей страничке сообщила подписчикам эту замечательную новость.Анфиса призналась, что первый раз посетила бокс, а до этого она наблюдала за ним только по голубому экрану, во время того, как ее экс-супруг его смотрел. А знаменитости выпала возможность познакомится именно с женской командой.Чехова была поражена, что девочки занимаются далеко не женским видом спорта и имеют сильные кулаки, но вместе с тем проявляют женственность и нежность. Актриса сказала, что ей они очень понравились. А спортсменки пообещали разобраться со всеми обидчиками телезвезды.Анфиса предупредила, что теперь знаменитость лучше не обижать, иначе потом пожалеть можно. Публикация вмиг разлетелась по интернету и насобирала многочисленные лайки.