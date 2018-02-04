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Анфиса Чехова сообщила, что будет прибегать к помощи боксеров, если ее кто-нибудь обидит
Знаменитая ведущая Анфиса Чехова на днях встретилась с женской командой легенд бокса и сообщила, что никому не позволит себя обижать, поскольку будет прибегать к помощи высокопрофессиональных боксеров.

Анфиса Чехова сообщила, что будет прибегать к помощи боксеров, если ее кто-нибудь обидит


Совсем недавно телеведущая познакомилась с представителями женской половины боксерской команды, которые в свою очередь дали обещание Чеховой в случае чего, обязательно постоять за ее честь и защитить. Артистка на своей страничке сообщила подписчикам эту замечательную новость.

Анфиса призналась, что первый раз посетила бокс, а до этого она наблюдала за ним только по голубому экрану, во время того, как ее экс-супруг его смотрел. А знаменитости выпала возможность познакомится именно с женской командой.

Чехова была поражена, что девочки занимаются далеко не женским видом спорта и имеют сильные кулаки, но вместе с тем проявляют женственность и нежность. Актриса сказала, что ей они очень понравились. А спортсменки пообещали разобраться со всеми обидчиками телезвезды.

Анфиса предупредила, что теперь знаменитость лучше не обижать, иначе потом пожалеть можно. Публикация вмиг разлетелась по интернету и насобирала многочисленные лайки.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 14:30
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