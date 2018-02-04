Игорь Кваша не любил показывать свои слезы в эфире "Жди меня"

По словам Александра Михайловича, бывает, что знаменитости не могут стать народными телеведущими, однако с Квашой ему повезло. Любимову рекомендовал взять актера в программу «Жди меня» друг и, как оказалось немного позже, родственник.В военные годы у Кваши пропал без вести отец, и поэтому данная тема оказалась артисту близка. Героям программы ведущий сопереживал искренне, и постоянно хотел, чтобы нашлись все пропавшие люди. Любимов поведал, что когда Игорь Владимирович следил за эмоциями зрителей в студии - плакал, однако слезы актёра, по его просьбе, не пускали в эфир.