Игорь Кваша не любил показывать свои слезы в эфире "Жди меня"
Народный телеведущий Игорь Кваша крайне не любил показывать свои слезы в эфире телепрограммы «Жди меня», которой актёр посвятил четырнадцать лет. Своими воспоминаниями об артисте, которому четвёртого февраля исполнилось бы восемьдесят пять лет, поделился Александр Любимов, являющийся главой телекомпании ВИДgital.
По словам Александра Михайловича, бывает, что знаменитости не могут стать народными телеведущими, однако с Квашой ему повезло. Любимову рекомендовал взять актера в программу «Жди меня» друг и, как оказалось немного позже, родственник.
В военные годы у Кваши пропал без вести отец, и поэтому данная тема оказалась артисту близка. Героям программы ведущий сопереживал искренне, и постоянно хотел, чтобы нашлись все пропавшие люди. Любимов поведал, что когда Игорь Владимирович следил за эмоциями зрителей в студии - плакал, однако слезы актёра, по его просьбе, не пускали в эфир.
По словам Александра Михайловича, бывает, что знаменитости не могут стать народными телеведущими, однако с Квашой ему повезло. Любимову рекомендовал взять актера в программу «Жди меня» друг и, как оказалось немного позже, родственник.
В военные годы у Кваши пропал без вести отец, и поэтому данная тема оказалась артисту близка. Героям программы ведущий сопереживал искренне, и постоянно хотел, чтобы нашлись все пропавшие люди. Любимов поведал, что когда Игорь Владимирович следил за эмоциями зрителей в студии - плакал, однако слезы актёра, по его просьбе, не пускали в эфир.