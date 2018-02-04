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HTC готовит новый среднебюджетный смартфон с Snapdragon 625‍
Несмотря на периодическое появление новых смартфонов HTC, тайваньская компания заметно отстает от главных конкурентов, не имея возможности продвигать новейшие опции для своих гаджетов. Вместе с тем, все появляющиеся новые модели получают примерно одинаковый набор возможностей, имея лишь различный дизайн.

Все это способствует тому, что линейка новых смартфонов от HTC не впечатляет своим разнообразием и богатым выбором. Однако несмотря на это, многие пользователи все же остаются преданными бренду, и в скором времени смогут воспользоваться очередной новинкой, получившей некоторые особенности. Об этом свидетельствует база данных Geekbench, где уже разместились некоторые данные о будущем устройстве под кодом HTC 2Q5W1.

HTC готовит новый среднебюджетный смартфон с Snapdragon 625&#8205;


Ряд экспертов поспешили высказать предположение, что новинка будет относится к среднему сегменту, тогда как «сердцем» аппарата станет вполне производительный процессор Snapdragon 625 и 3 гигабайта ОЗУ. Вместе с тем, тестируемое устройство также впечатлило наличием операционной системы Android 8.0, которая вполне может быть использована и для серийной модификации. Остается лишь дождаться официальной премьеры, когда будут полностью рассекречены все особенности и достоинства новейшего смартфона от компании HTC.
Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 13:58
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