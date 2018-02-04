HTC готовит новый среднебюджетный смартфон с Snapdragon 625‍

Все это способствует тому, что линейка новых смартфонов от HTC не впечатляет своим разнообразием и богатым выбором. Однако несмотря на это, многие пользователи все же остаются преданными бренду, и в скором времени смогут воспользоваться очередной новинкой, получившей некоторые особенности. Об этом свидетельствует база данных Geekbench, где уже разместились некоторые данные о будущем устройстве под кодом HTC 2Q5W1.Ряд экспертов поспешили высказать предположение, что новинка будет относится к среднему сегменту, тогда как «сердцем» аппарата станет вполне производительный процессор Snapdragon 625 и 3 гигабайта ОЗУ. Вместе с тем, тестируемое устройство также впечатлило наличием операционной системы Android 8.0, которая вполне может быть использована и для серийной модификации. Остается лишь дождаться официальной премьеры, когда будут полностью рассекречены все особенности и достоинства новейшего смартфона от компании HTC.