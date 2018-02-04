Новый смартфон Asus ZenFone 5 обзаведется 5,7-дюймовым дисплеем
Сегодня поступила информация, что недавно анонсированный новейший смартфон Asus ZenFone 5 получит внушительный 5,7-дюймовый сенсорный дисплей, которым станет возможным удивить потенциальных покупателей. В свою очередь, официальный показ новинки состоится уже в конце февраля в рамках мероприятия MWC 2018.
Однако несмотря на отсутствие официальных данных, в сети уже появились слитые фотографии, на которых можно рассмотреть новейший гаджет, получивший ряд преимуществ перед предшествующей модификацией. В частности, на фотографиях можно детально рассмотреть все особенности. Как ни странно, верхняя часть смартфона Asus ZenFone 5 не получила традиционного разъема под наушники. Кроме того, разъем для подключения зарядного устройства и кабеля теперь находится в нижней части корпуса, где также размещены два динамика.
В свою очередь, более подробных сведений о новинке до сих пор не представлено, а следовательно ожидать все особенности и достоинства аппарата можно будет только в ходе выставка 27 февраля. Примечательно, разработчики сумели сделать все возможное для того, чтобы новинка гаджета отлично функционировала на новейшей операционной системе Android 8.0 Oreo, имеющей ряд положительных свойств.
Однако несмотря на отсутствие официальных данных, в сети уже появились слитые фотографии, на которых можно рассмотреть новейший гаджет, получивший ряд преимуществ перед предшествующей модификацией. В частности, на фотографиях можно детально рассмотреть все особенности. Как ни странно, верхняя часть смартфона Asus ZenFone 5 не получила традиционного разъема под наушники. Кроме того, разъем для подключения зарядного устройства и кабеля теперь находится в нижней части корпуса, где также размещены два динамика.
В свою очередь, более подробных сведений о новинке до сих пор не представлено, а следовательно ожидать все особенности и достоинства аппарата можно будет только в ходе выставка 27 февраля. Примечательно, разработчики сумели сделать все возможное для того, чтобы новинка гаджета отлично функционировала на новейшей операционной системе Android 8.0 Oreo, имеющей ряд положительных свойств.
Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 13:53