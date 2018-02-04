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Новый смартфон Asus ZenFone 5 обзаведется 5,7-дюймовым дисплеем
Сегодня поступила информация, что недавно анонсированный новейший смартфон Asus ZenFone 5 получит внушительный 5,7-дюймовый сенсорный дисплей, которым станет возможным удивить потенциальных покупателей. В свою очередь, официальный показ новинки состоится уже в конце февраля в рамках мероприятия MWC 2018.

Однако несмотря на отсутствие официальных данных, в сети уже появились слитые фотографии, на которых можно рассмотреть новейший гаджет, получивший ряд преимуществ перед предшествующей модификацией. В частности, на фотографиях можно детально рассмотреть все особенности. Как ни странно, верхняя часть смартфона Asus ZenFone 5 не получила традиционного разъема под наушники. Кроме того, разъем для подключения зарядного устройства и кабеля теперь находится в нижней части корпуса, где также размещены два динамика.

Новый смартфон Asus ZenFone 5 обзаведется 5,7-дюймовым дисплеем


В свою очередь, более подробных сведений о новинке до сих пор не представлено, а следовательно ожидать все особенности и достоинства аппарата можно будет только в ходе выставка 27 февраля. Примечательно, разработчики сумели сделать все возможное для того, чтобы новинка гаджета отлично функционировала на новейшей операционной системе Android 8.0 Oreo, имеющей ряд положительных свойств.
Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 13:53
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