Казахстанец дошел до финала в женском конкурсе красоты

Когда Илай Дягилев понял, что уже перебор, он раскрыл свой обман, чем привёл в шок судей. Те вышли из данной ситуации и за ложные факты дисквалифицировали «жгучую участницу», заменив её другой девушкой. Молодой человек объяснил, почему так поступил.Он считает, что девушки с индивидуальностью и естественной красотой более востребованные, нежели те, кто следует модным «мэйкапам» и навеянным трендам. Илай Дягилев до сих пор работает моделью и участвует в показах моды.