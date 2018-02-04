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Казахстанец дошел до финала в женском конкурсе красоты
Молодой казах - двадцатидвухлетний Илай Дягилев, решив принять участие в интернет-конкурсе красоты, именуемом Miss Virtual Kazakhstan, дошёл до финала. Молодой человек, поспорив с друзьями, выдвинул свою кандидатуру под псевдонимом Арина Алиева из Шимкента, и обошел свыше 4 тысяч казахстанских претенденток.

Казахстанец дошел до финала в женском конкурсе красоты

Когда Илай Дягилев понял, что уже перебор, он раскрыл свой обман, чем привёл в шок судей. Те вышли из данной ситуации и за ложные факты дисквалифицировали «жгучую участницу», заменив её другой девушкой. Молодой человек объяснил, почему так поступил.

Он считает, что девушки с индивидуальностью и естественной красотой более востребованные, нежели те, кто следует модным «мэйкапам» и навеянным трендам. Илай Дягилев до сих пор работает моделью и участвует в показах моды.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 15:40
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