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Наташа Королева поделилась с пользователями совместным снимком с сыном Архипом, который уже выше своей мамы
Наташа Королева опубликовала на своей страничке фотоснимок с сыном Архипом, назвав его «маленьким», и это получилось забавно, поскольку мальчик стал выше своей знаменитой мамочки.

Наташа Королева поделилась с пользователями совместным снимком с сыном Архипом, который уже выше своей мамы


Исполнительница в данное время находится в Майами, гостит у своего сына, ведь он там учится и живет. На данном снимке Королева позирует с Архипом и можно предположить, что это влюбленная пара, а не мама с сыном. Парень нежно обнимает мамочку за талию и целует в лоб. Оба предпочли спортивный стиль.

Находясь в Майами, где он проживает и обучается под бдительным надзором бабушки, Архип заметно вырос, возмужал и просто повзрослел. Поэтому подпись под снимком вызвала добрый смех у пользователей, ведь певица написала под снимком: «Я и мой маленький мальчик».

Подписчики тут же начали комментировать снимок, написав, что совсем скоро ее ребенок перещеголяет своего папу. В целом, было очень много приятных слов в адрес этой семьи. Фанаты писали, что парень настоящий красавчик, которому передались лучшие внешние данные от родителей.

Также читатели написали, что глядя на Архипа, они представляют молодого Тарзана. А также добавили, что для полной гармонии им не хватает красавицы дочки.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 13:46
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