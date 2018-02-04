Наташа Королева поделилась с пользователями совместным снимком с сыном Архипом, который уже выше своей мамы

Исполнительница в данное время находится в Майами, гостит у своего сына, ведь он там учится и живет. На данном снимке Королева позирует с Архипом и можно предположить, что это влюбленная пара, а не мама с сыном. Парень нежно обнимает мамочку за талию и целует в лоб. Оба предпочли спортивный стиль.Находясь в Майами, где он проживает и обучается под бдительным надзором бабушки, Архип заметно вырос, возмужал и просто повзрослел. Поэтому подпись под снимком вызвала добрый смех у пользователей, ведь певица написала под снимком: «Я и мой маленький мальчик».Подписчики тут же начали комментировать снимок, написав, что совсем скоро ее ребенок перещеголяет своего папу. В целом, было очень много приятных слов в адрес этой семьи. Фанаты писали, что парень настоящий красавчик, которому передались лучшие внешние данные от родителей.Также читатели написали, что глядя на Архипа, они представляют молодого Тарзана. А также добавили, что для полной гармонии им не хватает красавицы дочки.