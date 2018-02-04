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Спившиеся до смерти птицы встревожили ученых Кемеровской области
На территории Кемеровской обл. участились случаи смерти различных птиц. В свою очередь жители города на улицах находят тела мертвых снегирей, синиц, свиристелей, а также прочих пернатых.

Спившиеся до смерти птицы встревожили ученых Кемеровской области

Орнитологи очень встревожены таким явлением. Летальные исходы птиц учёные объясняют тем, что вследствие перепадов температуры, ягоды рябины «бродят. Это ведёт к тому, что голодные птицы погибают. Согласно заявлению, птицы не способны определить содержимое ягод, потребляя их как пищу. Эксперты отметили, что вызванное «опьянением» нарушение координации приводит к замерзанию насмерть птиц.

Количество пернатых представителей фауны, которые пострадали, орнитологи в настоящее время не могут определить. Подобную ситуацию раньше обнаружили в Новосибирской области.
Происшествия
Добавил: tantan61 Вчера, 15:10
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