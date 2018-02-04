Спившиеся до смерти птицы встревожили ученых Кемеровской области

Орнитологи очень встревожены таким явлением. Летальные исходы птиц учёные объясняют тем, что вследствие перепадов температуры, ягоды рябины «бродят. Это ведёт к тому, что голодные птицы погибают. Согласно заявлению, птицы не способны определить содержимое ягод, потребляя их как пищу. Эксперты отметили, что вызванное «опьянением» нарушение координации приводит к замерзанию насмерть птиц.Количество пернатых представителей фауны, которые пострадали, орнитологи в настоящее время не могут определить. Подобную ситуацию раньше обнаружили в Новосибирской области.