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Хэтчбек Mercedes A-Class новой генерации представлен официально‍
В рамках специального мероприятия, посвященного компании Mercedes-Benz, состоялась официальная презентация новейшего хэтчбека А-Class, который получил множество приятных обновлений. В частности, теперь клиенты смогут воспользоваться более мощными и экономичными двигателями в данной линейке.

Кроме того, компактная модель в том числе получила продвинутую опцию автопилота, которая уже активно применяется в бизнес-седанах S-Class. Доработанная трансмиссия также играет важную роль на то, что данный автомобиль получит более экономичный расход топилва. Вместе с тем, новейшая версия хэчтбека подготавливалась к официальному выходу на протяжении нескольких лет, тем самым позволив клиентам получить абсолютно идеальную модель, заслуживающую достойного внимания. Кроме того, для достижения отличного качества дородные испытания проходили на разных континентах.

Хэтчбек Mercedes A-Class новой генерации представлен официально&#8205;


Некоторые специалисты высказали мнение, что данный автомобиль по своим формам во многом схож с легендарным купеобразным седаном под названием CLS. Роскошная модель впервые была продемонстрировала аудитории в конце прошлого года в рамках тематической выставки в Лос-Анджелесе. По поводу даты продаж и возможности появления в России пока никаких точных сведений не представлено.
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Добавил: maxran Сегодня, 13:43
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