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Nissan запустила программу автокредитования в России
Японский автомобильный гигант Nissan начал уникальную программу кредитования на территории России, тем самым позволяя гражданам на выгодных условиях приобрести понравившуюся модель.

В частности, воспользоваться данным предложением уже до конца февраля смогут все желающие, которые обратятся в официальные представительства японской компании. Кроме того, известно, что получить абсолютно новую иномарку можно будет в рамках новой специальной программы «Простые числа». Согласно представленным условиям, покупатели смогут оформить автомобиль в кредит под 7 процентов на три года. Вместе с теми, производителем ограничен модельный ряд, на который действует данное предложение. В частности, под эти условия подпадают такие модели, как Almera, Terrano и Murano. Под 8 процентов покупателям предлагается приобрести новые кроссоверы Qashqai и X-Trail.

Nissan запустила программу автокредитования в России


Помимо этого, в планах производителя в том числе начать работу над продажей своей техники при помощи онлайн-формы. Если сервис будет запущен, то для приобретения нового автомобиля не придется даже выходить из дома, совершив сделку в считанные минуты. Примечательно, уже совсем скоро россиянам будет предложен в продаже обновленный кроссовер Qashqai, который накануне официально продемонстрировали на европейском рынке.
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Добавил: maxran Сегодня, 13:30
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