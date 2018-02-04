Nissan запустила программу автокредитования в России

В частности, воспользоваться данным предложением уже до конца февраля смогут все желающие, которые обратятся в официальные представительства японской компании. Кроме того, известно, что получить абсолютно новую иномарку можно будет в рамках новой специальной программы «Простые числа». Согласно представленным условиям, покупатели смогут оформить автомобиль в кредит под 7 процентов на три года. Вместе с теми, производителем ограничен модельный ряд, на который действует данное предложение. В частности, под эти условия подпадают такие модели, как Almera, Terrano и Murano. Под 8 процентов покупателям предлагается приобрести новые кроссоверы Qashqai и X-Trail.Помимо этого, в планах производителя в том числе начать работу над продажей своей техники при помощи онлайн-формы. Если сервис будет запущен, то для приобретения нового автомобиля не придется даже выходить из дома, совершив сделку в считанные минуты. Примечательно, уже совсем скоро россиянам будет предложен в продаже обновленный кроссовер Qashqai, который накануне официально продемонстрировали на европейском рынке.