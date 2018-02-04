25 лет назад на орбите Земли был проведен эксперимент «Знамя-2»
В этот день 25 лет назад на борту грузового космического корабля «Прогресс М-15» был развернут солнечный парус в рамках орбитального эксперимента, в котором принимали участие представители экипажа станции «Мир». Таким образом, в ходе исследования под названием «Знамя-2» специалистам также удалось получить отражение солнечного света на Землю, добившись ее искусственного освещения.
Первым делом экипажу поручили испытание паруса, чтобы понять, сможет ли он выдерживать нагрузки и будет ли он подчиняться управлению. Конструкция была выполнена из специальной пленки. В конечно итоге, все задачи эксперимента остались успешно выполненными.
Тем не менее, во время проведения исследования показались и недостатки конструкции пленочного паруса. Во время развертывания пленки оказалось, что ее края начали сворачиваться, и это уменьшило площадь отражателя солнечного света.
Первым делом экипажу поручили испытание паруса, чтобы понять, сможет ли он выдерживать нагрузки и будет ли он подчиняться управлению. Конструкция была выполнена из специальной пленки. В конечно итоге, все задачи эксперимента остались успешно выполненными.
Тем не менее, во время проведения исследования показались и недостатки конструкции пленочного паруса. Во время развертывания пленки оказалось, что ее края начали сворачиваться, и это уменьшило площадь отражателя солнечного света.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 15:20