Hyundai выпустит новый бюджетный электрокар на базе Solaris

Примечательно, в ближайшее время корейские разработчики заинтересованы в пополнении рынка Индии двумя новыми электрическими машинами, которые смогут заинтересовать местную аудиторию. Одной из них станет улучшенная версия кроссовера Hyundai Kona. Что касается второй модели, то ею и станет прототип популярного седана, который в электрической модификации обзаведется именем Xcent. Однако представители компании поспешили отметить, что данный автомобиль не сможет удивить слишком доступной ценой, а потому не стоит ожидать «революции» в части стоимости электрического седана.Некоторые эксперты уже поспешили высказать собственные предположения относительно будущих новинок, тем самым заверяя, что электрический седан обзаведется силовой установкой с мощностью до 100 л.с. Кроме того, при таких технических возможностях владелец автомобиля сможет проехать без подключения к зарядному устройству около 250 километров пути. Ориентировочный срок презентации новой модели – 2019 год.