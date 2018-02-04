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Hyundai выпустит новый бюджетный электрокар на базе Solaris
В настоящее время южнокорейский автомобильный гигант Hyundai активно продолжает работать над совершенствованием электрических моделей, тем самым приближая день появления на рынке уникального седана. Известно, что в качестве основы для данного автомобиля выступил Solaris, который активно пользуется спросом у россиян.

Примечательно, в ближайшее время корейские разработчики заинтересованы в пополнении рынка Индии двумя новыми электрическими машинами, которые смогут заинтересовать местную аудиторию. Одной из них станет улучшенная версия кроссовера Hyundai Kona. Что касается второй модели, то ею и станет прототип популярного седана, который в электрической модификации обзаведется именем Xcent. Однако представители компании поспешили отметить, что данный автомобиль не сможет удивить слишком доступной ценой, а потому не стоит ожидать «революции» в части стоимости электрического седана.

Hyundai выпустит новый бюджетный электрокар на базе Solaris


Некоторые эксперты уже поспешили высказать собственные предположения относительно будущих новинок, тем самым заверяя, что электрический седан обзаведется силовой установкой с мощностью до 100 л.с. Кроме того, при таких технических возможностях владелец автомобиля сможет проехать без подключения к зарядному устройству около 250 километров пути. Ориентировочный срок презентации новой модели – 2019 год.
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Добавил: maxran Сегодня, 13:23
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