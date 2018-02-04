Опубликованы характеристики нового рамного внедорожника Nissan Terra

Внедорожник Nissan Terra получил головную оптику с секциями светодиодных ДХО и фамильную решётку радиатора. Салон новинки имеет много общего с интерьером пикапа Navara, здесь такая же передняя панель и блок управления климатом, а также рулевое колесо имеет сходство с «собратом».В подкапотном пространстве автомобиля Nissan Terra расположен атмосферный бензиновый двигатель QR25 ёмкостью 2,5 литра производительностью 184 лошадиные силы. Внедорожник будет комплектоваться моноприводной и полноприводной системой, а в качестве трансмиссии выступит либо «механика», либо «автомат».Габариты внедорожника 4 882/1 850/1 835 мм, а размер колесной базы - 2 850 мм. На рынке Nissan Terra появится в текущем году.