Главный показатель экономики: Объем торгов Московской биржи в январе упал на 8,4%
Главная торговая площадка столицы опубликовала итоги своей деятельности в январе текущего года. По их данным объемы торгов сократились на 8,4%.
Общий объем торговли на Московской бирже сократился за прошлый месяц почти на 6 трлн рублей, что составило 8,4%. Как утверждают экономисты, этот показатель показал основную тенденцию экономического развития региона со стагнацией промышленности и вялым ростом сельскохозяйственного производства. Ранее Росстат опубликовал сведения, что объем экспорта промышленных товаров, особенно продукции автомотостроения и оборудования вырос на 30%.
Тем самым был провален план импортозамещения в этом секторе экономики. Одновременно на 10% упали торги ценными бумагами, а спрос на американские доллары вырос на 6%. Торги региональными, корпоративными, государственными облигациями выросли в 2 раза — до 1,5 трлн рублей; т.е. ежедневные продажи составляют 72 млрд рублей. Учитывая, что западные рынки заемных денежных средств закрыты для росбанков, государство стало активно выпускать займы, которые пользуются большой популярностью населения.
Общий объем торговли на Московской бирже сократился за прошлый месяц почти на 6 трлн рублей, что составило 8,4%. Как утверждают экономисты, этот показатель показал основную тенденцию экономического развития региона со стагнацией промышленности и вялым ростом сельскохозяйственного производства. Ранее Росстат опубликовал сведения, что объем экспорта промышленных товаров, особенно продукции автомотостроения и оборудования вырос на 30%.
Тем самым был провален план импортозамещения в этом секторе экономики. Одновременно на 10% упали торги ценными бумагами, а спрос на американские доллары вырос на 6%. Торги региональными, корпоративными, государственными облигациями выросли в 2 раза — до 1,5 трлн рублей; т.е. ежедневные продажи составляют 72 млрд рублей. Учитывая, что западные рынки заемных денежных средств закрыты для росбанков, государство стало активно выпускать займы, которые пользуются большой популярностью населения.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 14:30