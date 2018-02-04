Главный показатель экономики: Объем торгов Московской биржи в январе упал на 8,4%

Общий объем торговли на Московской бирже сократился за прошлый месяц почти на 6 трлн рублей, что составило 8,4%. Как утверждают экономисты, этот показатель показал основную тенденцию экономического развития региона со стагнацией промышленности и вялым ростом сельскохозяйственного производства. Ранее Росстат опубликовал сведения, что объем экспорта промышленных товаров, особенно продукции автомотостроения и оборудования вырос на 30%.Тем самым был провален план импортозамещения в этом секторе экономики. Одновременно на 10% упали торги ценными бумагами, а спрос на американские доллары вырос на 6%. Торги региональными, корпоративными, государственными облигациями выросли в 2 раза — до 1,5 трлн рублей; т.е. ежедневные продажи составляют 72 млрд рублей. Учитывая, что западные рынки заемных денежных средств закрыты для росбанков, государство стало активно выпускать займы, которые пользуются большой популярностью населения.