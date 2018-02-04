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Главный показатель экономики: Объем торгов Московской биржи в январе упал на 8,4%
Главная торговая площадка столицы опубликовала итоги своей деятельности в январе текущего года. По их данным объемы торгов сократились на 8,4%.

Общий объем торговли на Московской бирже сократился за прошлый месяц почти на 6 трлн рублей, что составило 8,4%. Как утверждают экономисты, этот показатель показал основную тенденцию экономического развития региона со стагнацией промышленности и вялым ростом сельскохозяйственного производства. Ранее Росстат опубликовал сведения, что объем экспорта промышленных товаров, особенно продукции автомотостроения и оборудования вырос на 30%.

Тем самым был провален план импортозамещения в этом секторе экономики. Одновременно на 10% упали торги ценными бумагами, а спрос на американские доллары вырос на 6%. Торги региональными, корпоративными, государственными облигациями выросли в 2 раза — до 1,5 трлн рублей; т.е. ежедневные продажи составляют 72 млрд рублей. Учитывая, что западные рынки заемных денежных средств закрыты для росбанков, государство стало активно выпускать займы, которые пользуются большой популярностью населения.

Главный показатель экономики: Объем торгов Московской биржи в январе упал на 8,4%
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 14:30
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