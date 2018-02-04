Компания ASUS выпустила новый ноутбук ASUS X570

Внутри девайса с максимальной комплектацией работает процессор i7-8550U с оперативной памятью DDR4-2400, объем которой составляет 16 Гб. Также предлагается дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050. Помимо этого присутствует твердотельный SSD-диск на 512 Гб и HDD на 2 Тб. В качестве дисплея представлена IPS-матрица с Full HD-качеством изображения. В обычной модели будет установлена TN-матрица. Диагональ экрана составит 15,6 дюйма.Аккумулятор ноутбука ASUS X570 имеет емкость на 48 Втч, при этом он еще поддерживает работу технологии быстрой зарядки. Примерное время автономной работы около 9 часов. В качестве опции безопасности имеется дактилоскопический сканер.