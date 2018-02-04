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Компания ASUS выпустила новый ноутбук ASUS X570
Тайваньский производитель электроники ASUS представил новый ноутбук X570, который работает на основе процессора Intel Core восьмой генерации. Продажи устройства стартуют в марте с отметки в 1100 долларов.

Компания ASUS выпустила новый ноутбук ASUS X570


Внутри девайса с максимальной комплектацией работает процессор i7-8550U с оперативной памятью DDR4-2400, объем которой составляет 16 Гб. Также предлагается дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050. Помимо этого присутствует твердотельный SSD-диск на 512 Гб и HDD на 2 Тб. В качестве дисплея представлена IPS-матрица с Full HD-качеством изображения. В обычной модели будет установлена TN-матрица. Диагональ экрана составит 15,6 дюйма.

Аккумулятор ноутбука ASUS X570 имеет емкость на 48 Втч, при этом он еще поддерживает работу технологии быстрой зарядки. Примерное время автономной работы около 9 часов. В качестве опции безопасности имеется дактилоскопический сканер.
Технологии / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:20
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