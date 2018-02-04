Валерий Меладзе рассказал о пролитых слезах на свадьбе дочери

Популярный певец откровенно поведал фанатам о слезах счастья на церемонии бракосочетания дочки. На искренний рассказ артиста спровоцировал ведущий телешоу «Вечерний Ургант».Как оказалось, свадьба состоялась осенью прошлого года, однако до сих пор сильны отцовские чувства в душе Валерия.Всю церемонию Валерий старался сдерживать чувства, но все же не смог сдержать слез, рассказывает певец. На свадьбе звучала песня из его репертуара «Как ты красива сегодня», и она буквально взорвала душу опытного исполнителя и отца семейства, Меладзе не смог сдержаться от слез.В 2012 году звезда отечественного шоу-бизнеса развелся с супругой и заключил гражданский союз с экс-солисткой «ВИАГРЫ» Альбиной Джанабаевой, с которой у него двое сыновей. Брак с Ириной подарил ему троих дочерей, одна из которых, Инга, вышла замуж в прошлом году.