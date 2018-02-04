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Курс валют на 03.02.2018

Ставки по вкладам в банках обновили исторический минимум, упав до 7%
Экономисты установили, что по итогам прошлого года был установлен антирекорд, когда ставка по владам составила чуть больше 7%. Специалисты мониторили в этот раз такие финучреждения:"ФК Открытие", Промсвязьбанк PSBR, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк SBER, Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Бинбанк, Альфа-банк.

Специалисты финансового рынка проанализировали кредитный портфель десяти банков России, которые охватывают наибольшее количество вкладчиков. Оказалось, что в текущем месяце установлен своеобразный антирекорд, который не является приятным для вкладчиков. Заключается он в том, что эти финансовые учреждения стали принимать вклады предлагая всего 7,08% годовых по итогам третьей декады прошлого года.

Центробанк с осени прошлого года рекомендует привлекать вклады россиян не дороже, ставка плюс 2%, тогда как пол года назад она составляла 3,5%. При этом инфляция в прошлом году, по официальным данным составляла 1,5-2,4%, а по оценкам экономистов - не менее 4-5%.

Ставки по вкладам в банках обновили исторический минимум, упав до 7%
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:30
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