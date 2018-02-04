Ставки по вкладам в банках обновили исторический минимум, упав до 7%

Специалисты финансового рынка проанализировали кредитный портфель десяти банков России, которые охватывают наибольшее количество вкладчиков. Оказалось, что в текущем месяце установлен своеобразный антирекорд, который не является приятным для вкладчиков. Заключается он в том, что эти финансовые учреждения стали принимать вклады предлагая всего 7,08% годовых по итогам третьей декады прошлого года.Центробанк с осени прошлого года рекомендует привлекать вклады россиян не дороже, ставка плюс 2%, тогда как пол года назад она составляла 3,5%. При этом инфляция в прошлом году, по официальным данным составляла 1,5-2,4%, а по оценкам экономистов - не менее 4-5%.