Ставки по вкладам в банках обновили исторический минимум, упав до 7%
Экономисты установили, что по итогам прошлого года был установлен антирекорд, когда ставка по владам составила чуть больше 7%. Специалисты мониторили в этот раз такие финучреждения:"ФК Открытие", Промсвязьбанк PSBR, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк SBER, Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Бинбанк, Альфа-банк.
Специалисты финансового рынка проанализировали кредитный портфель десяти банков России, которые охватывают наибольшее количество вкладчиков. Оказалось, что в текущем месяце установлен своеобразный антирекорд, который не является приятным для вкладчиков. Заключается он в том, что эти финансовые учреждения стали принимать вклады предлагая всего 7,08% годовых по итогам третьей декады прошлого года.
Центробанк с осени прошлого года рекомендует привлекать вклады россиян не дороже, ставка плюс 2%, тогда как пол года назад она составляла 3,5%. При этом инфляция в прошлом году, по официальным данным составляла 1,5-2,4%, а по оценкам экономистов - не менее 4-5%.
Специалисты финансового рынка проанализировали кредитный портфель десяти банков России, которые охватывают наибольшее количество вкладчиков. Оказалось, что в текущем месяце установлен своеобразный антирекорд, который не является приятным для вкладчиков. Заключается он в том, что эти финансовые учреждения стали принимать вклады предлагая всего 7,08% годовых по итогам третьей декады прошлого года.
Центробанк с осени прошлого года рекомендует привлекать вклады россиян не дороже, ставка плюс 2%, тогда как пол года назад она составляла 3,5%. При этом инфляция в прошлом году, по официальным данным составляла 1,5-2,4%, а по оценкам экономистов - не менее 4-5%.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:30