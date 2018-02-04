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DxOMark провел тесты камеры смартфона LG V30
Представители ресурса DxOMark решили провести тестирование технических параметров камеры смартфона LG V30. В конечном счете, результаты не сильно порадовали экспертов.

DxOMark провел тесты камеры смартфона LG V30


Отмечается, что сенсор основной камеры получил 87 баллов за свои фотографические возможности. Тем не менее, за съемку видео устройству дали только 72 балла. В итоге камера получила 82 балла, что соответствует результатам Galaxy S6 и менее производительным девайсам прошлого года.

В целом камера оказалась хуже, чем у смартфонов Pixel 2, iPhone X или HTC U11, но все же специалисты заметили и один положительный момент. Так девайс LG V30 может похвастаться отличным качеством съемки в условиях тусклого освещения, поскольку в такой момент кадры получались довольно детализированные.

Аппарат работает на основе процессора Qualcomm Snapdragon 835 и графического чипа Adreno 540. Также пользователям предлагается 4 Гб оперативной и 64/128 Гб встроенной памяти. Примечательно, что уже смартфон начал обновляться до ОС Android 8.0 Oreo.
Технологии / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:10
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