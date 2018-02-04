DxOMark провел тесты камеры смартфона LG V30

Отмечается, что сенсор основной камеры получил 87 баллов за свои фотографические возможности. Тем не менее, за съемку видео устройству дали только 72 балла. В итоге камера получила 82 балла, что соответствует результатам Galaxy S6 и менее производительным девайсам прошлого года.В целом камера оказалась хуже, чем у смартфонов Pixel 2, iPhone X или HTC U11, но все же специалисты заметили и один положительный момент. Так девайс LG V30 может похвастаться отличным качеством съемки в условиях тусклого освещения, поскольку в такой момент кадры получались довольно детализированные.Аппарат работает на основе процессора Qualcomm Snapdragon 835 и графического чипа Adreno 540. Также пользователям предлагается 4 Гб оперативной и 64/128 Гб встроенной памяти. Примечательно, что уже смартфон начал обновляться до ОС Android 8.0 Oreo.