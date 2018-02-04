«АвтоВАЗ» озвучил цены на новые комплектации LADA Priora

В частности, седан LADA Priora, оснащённый кондиционером, получит приставку в названии Norma. Автомобиль с системой климат-контроля, с мультимедийным центром и аудиосистемой с двумя динамиками будет продаваться под наименованием LADA Priora Comfort.LADA Priora в модификации Image, помимо информационно-развлекательного центра и контроля, получит отделку салона Special Edition и 15-дюймовые легкосплавные диски.Стоимость комплектации LADA Priora Norma составит 415 000 рублей, а цена на модификацию Image стартует от 523 000 рублей. В моторной гамме автомобиля LADA Priora остались прежние силовые агрегаты производительностью 87 и 106 лошадиных сил, которые работают либо с «механикой», либо с «роботом».