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«АвтоВАЗ» озвучил цены на новые комплектации LADA Priora
В компании «АвтоВАЗ» расширили линейку бюджетного седана LADA Priora новыми комплектациями. Практически за ту же стоимость в новых модификациях будет предложено больше опций.

«АвтоВАЗ» озвучил цены на новые комплектации LADA Priora


В частности, седан LADA Priora, оснащённый кондиционером, получит приставку в названии Norma. Автомобиль с системой климат-контроля, с мультимедийным центром и аудиосистемой с двумя динамиками будет продаваться под наименованием LADA Priora Comfort.

LADA Priora в модификации Image, помимо информационно-развлекательного центра и контроля, получит отделку салона Special Edition и 15-дюймовые легкосплавные диски.

Стоимость комплектации LADA Priora Norma составит 415 000 рублей, а цена на модификацию Image стартует от 523 000 рублей. В моторной гамме автомобиля LADA Priora остались прежние силовые агрегаты производительностью 87 и 106 лошадиных сил, которые работают либо с «механикой», либо с «роботом».
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 14:00
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