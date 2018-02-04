Ким Чен Ын совершил тестовую поездку по ночному Пхеньяну на новом троллейбусе
Глава КНДР Ким Чен Ын совершил тестовую поездку по ночному Пхеньяну на новом троллейбусе.
Вместе с женой и членами правящей политсилы глава Северокорейской республики проехался по улицам ночной столицы в салоне нового троллейбуса.
Транспортное средство построено на пхеньянском заводе и поездка должна была показать готовность троллейбуса к работе в столице.
Ким Чен Ына удовлетворило ночное путешествие, он высоко оценил работу отечественных производителей. Со слов главы КНДР, троллейбусный вагон двигается ровно, плавно, без тряски. Это – только первый шаг к дальнейшей модернизации и улучшению северокорейской транспортной промышленности.
Также недавно в КНДР запустили линейку собственных автомобилей автобусов и легковых машин Naenara.
Вместе с женой и членами правящей политсилы глава Северокорейской республики проехался по улицам ночной столицы в салоне нового троллейбуса.
Транспортное средство построено на пхеньянском заводе и поездка должна была показать готовность троллейбуса к работе в столице.
Ким Чен Ына удовлетворило ночное путешествие, он высоко оценил работу отечественных производителей. Со слов главы КНДР, троллейбусный вагон двигается ровно, плавно, без тряски. Это – только первый шаг к дальнейшей модернизации и улучшению северокорейской транспортной промышленности.
Также недавно в КНДР запустили линейку собственных автомобилей автобусов и легковых машин Naenara.
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Добавил: tidings Сегодня, 13:20