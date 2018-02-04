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Ким Чен Ын совершил тестовую поездку по ночному Пхеньяну на новом троллейбусе
Глава КНДР Ким Чен Ын совершил тестовую поездку по ночному Пхеньяну на новом троллейбусе.
Ким Чен Ын совершил тестовую поездку по ночному Пхеньяну на новом троллейбусе

Вместе с женой и членами правящей политсилы глава Северокорейской республики проехался по улицам ночной столицы в салоне нового троллейбуса.

Транспортное средство построено на пхеньянском заводе и поездка должна была показать готовность троллейбуса к работе в столице.

Ким Чен Ына удовлетворило ночное путешествие, он высоко оценил работу отечественных производителей. Со слов главы КНДР, троллейбусный вагон двигается ровно, плавно, без тряски. Это – только первый шаг к дальнейшей модернизации и улучшению северокорейской транспортной промышленности.

Также недавно в КНДР запустили линейку собственных автомобилей автобусов и легковых машин Naenara.
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Добавил: tidings Сегодня, 13:20
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