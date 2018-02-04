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На MWC 2018 Doogee представит сразу три новинки
На предстоящей выставке MWC 2018 компания Doogee представит сразу три новых аппарата. Так пользователи смогут увидеть такие смартфоны как Doogee MIX 3, MIX 4 и Doogee V.

На MWC 2018 Doogee представит сразу три новинки


Стоит отметить, что устройство Doogee MIX 3 получило две очень удобные опции. В первую очередь стоит выделить вращающийся модуль камеры. Таким образом, производитель сделал ее одновременно и фронтальной, и основной. Все дело в том, что камера закреплена в специальном вращающемся держателе. Так пользователь сможет ее поворачивать и делать снимки под разными углами. Второй пункт – это дактилоскопический сканер, встроенный в боковую кнопку разблокировки смартфона.

Doogee MIX 4 получил выдвижной дисплей, который установлен на отдельную панель. Данная панель очень плотно прилегает к корпусу устройства, поэтому такая конструкция дает наилучшее соотношение экрана к передней панели.

Что касается Doogee V, то данная новинка будет иметь встроенный под дисплей сканер отпечатков пальцев, а спереди телефон сильно напомнит юбилейный iPhone X.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:50
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