Китайские ученые клонировали яванскую макаку

В этом научном эксперименте китайские ученые прибегли к такому же методу, что и при клонировании овечки Долли британскими их коллегами: посредством переноса ядра соматической клетки.В итоге в Шанхайском нейрологическом институте сегодня появились два клона яванской макаки. Первый детеныш родился 27 ноября прошлого года, второй – спустя неделю.Перед тем как сделать сенсационное сообщение об успешном завершении эксперимента, ученые на протяжении месяца наблюдали за новорожденными клонами, чтобы убедиться в их великолепном самочувствии. Обе макаки – женского пола, развиваются в соответствии со всеми особенностями их возраста. Назвали их Чжун-Чжун и Хуа-Хуа – от Чжунхуа (в переводе – китайский народ).Этому успешному результату клонирования предшествовали 78 неудачных попыток, в ходе которых было опробовано множество методик. Китайские ученые полагают, что в будущем опыт таких экспериментов может помочь в лечении людей.