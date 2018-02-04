Стартап Udelv представил беспилотный электрический фургон

Полностью беспилотный фургон Udelv предназначен для доставки товара со склада к конечному покупателю. Концепт оснащён раздельными ячейками с автоматическими дверями. После того как фургон прибудет к дому заказчика, клиент используя приложение на смартфоне, сможет получить свой товар, затем фургон продолжает движение по маршруту.Беспилотное транспортное средство Udelv приводится в движение электрическим двигателем с запасом хода 100 километров. Грузоподъёмность фургона составляет 317 килограммов, он уже прошёл свои первые тестирования, доставив товар заказчику преодолев путь в 5 километров.Разработчики намерены в кратчайшие сроки создать несколько подобных беспилотников, которые будут работать под наблюдением человека.