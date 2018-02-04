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Стартап Udelv представил беспилотный электрический фургон
Компания Udelv продемонстрировала концепт беспилотного электрического фургона для службы доставки. Благодаря подобному транспорту стоимость доставки товара можно будет снизить и сделать данную услугу более качественной.

Стартап Udelv представил беспилотный электрический фургон


Полностью беспилотный фургон Udelv предназначен для доставки товара со склада к конечному покупателю. Концепт оснащён раздельными ячейками с автоматическими дверями. После того как фургон прибудет к дому заказчика, клиент используя приложение на смартфоне, сможет получить свой товар, затем фургон продолжает движение по маршруту.

Беспилотное транспортное средство Udelv приводится в движение электрическим двигателем с запасом хода 100 километров. Грузоподъёмность фургона составляет 317 килограммов, он уже прошёл свои первые тестирования, доставив товар заказчику преодолев путь в 5 километров.

Разработчики намерены в кратчайшие сроки создать несколько подобных беспилотников, которые будут работать под наблюдением человека.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:00
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