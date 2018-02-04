Российских олигархов заставят объяснить роскошную жизнь на територии Лондона
Российским олигархам придётся объяснить происхождение средств, которые позволяют вести им роскошную жизнь на территории Лондона.
Касательно этого заявил Бен Уоллес, который возглавляет британское министерство безопасности. Английские власти задействовали правила борьбы с организованной преступностью. В данном случае органы осуществляющие надзор, могут замораживать подозрительные активы на сумму более 50 000 фунтов, в случае невозможности официального подтверждения источников происхождения доходов, непосредственно для их приобретения. Особо актуальным это будет для инвесторов из РФ, КНР и ряда прочих ближневосточных стран.
Согласно предположению финансовых экспертов, при помощи британских Банков, через систему «всемирная прачечная», из России вывели не менее $10 млрд. Ежегодно общий размер «отмываемых» в государстве средств составляет $127 млрд.
Касательно этого заявил Бен Уоллес, который возглавляет британское министерство безопасности. Английские власти задействовали правила борьбы с организованной преступностью. В данном случае органы осуществляющие надзор, могут замораживать подозрительные активы на сумму более 50 000 фунтов, в случае невозможности официального подтверждения источников происхождения доходов, непосредственно для их приобретения. Особо актуальным это будет для инвесторов из РФ, КНР и ряда прочих ближневосточных стран.
Согласно предположению финансовых экспертов, при помощи британских Банков, через систему «всемирная прачечная», из России вывели не менее $10 млрд. Ежегодно общий размер «отмываемых» в государстве средств составляет $127 млрд.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 12:51