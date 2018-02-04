Российских олигархов заставят объяснить роскошную жизнь на територии Лондона

Касательно этого заявил Бен Уоллес, который возглавляет британское министерство безопасности. Английские власти задействовали правила борьбы с организованной преступностью. В данном случае органы осуществляющие надзор, могут замораживать подозрительные активы на сумму более 50 000 фунтов, в случае невозможности официального подтверждения источников происхождения доходов, непосредственно для их приобретения. Особо актуальным это будет для инвесторов из РФ, КНР и ряда прочих ближневосточных стран.Согласно предположению финансовых экспертов, при помощи британских Банков, через систему «всемирная прачечная», из России вывели не менее $10 млрд. Ежегодно общий размер «отмываемых» в государстве средств составляет $127 млрд.