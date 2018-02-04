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Вера Брежнева отметила 36-летие в Венеции
Известная украинская певица Вера Брежнева обнародовала в своём микроблоге Instagram новый снимок, на котором она изображена на крыше здания. Под публикацией исполнительница песен написала, что небо над Венецией заполнено любовью.

Вера Брежнева отметила 36-летие в Венеции

Брежнева отпустила в небо воздушные шары красного цвета в виде сердечек. Исполнительница песен поблагодарила фанатов за поздравление с Днем Рождения. Третьего февраля Вере Брежневой исполнилось 36 лет. Артистка назвала самым огромным подарком для неё, приятные слова от своих многочисленных поклонников.

Фолловеры назвали звезду красавицей, при этом рекомендовали Вере всегда покорять новые вершины. Исполнительница песен попала в состав коллектива «ВИА Гра» случайно. Первой песней, которую Брежнева исполнила в этой группе, стала «Попытка номер пять». Певица воспитывает двух дочерей, при этом мечтает родить мальчика своему теперешнему супругу, композитору Константину Меладзе.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:30
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