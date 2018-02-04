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Самый популярный эстонский мультфильм поразил своим безумием
Самый популярный эстонский мультфильм поразил своим сюрреалистичным безумием.
Самый популярный эстонский мультфильм поразил своим безумием

Эстонская киностудия еще с советских времен создавала настоящие шедевры, однако в большей степени они весьма специфические. Наиболее популярный и признанный кинематографистами мира, как лучший мультфильм и вовсе можно назвать настоящей психоделией.

Мультик повествует о герое эстонских мифов Большом Тылле, великане-землепашце, живущем на острове Сааремаа.

По просьбе местных жителей он встает на защиту эстонской земли от врагов, оставив дома семью, он смело отправляется на битву с супостатами. По дороге Тыыл совершает массу подвигов, подкрепляет силы капустой, и наконец, побеждает недругов, орудуя телегой, как боевой палицей.

Однако оказывается, что в это время враги были не только на поле боя, они проникли в самые отдаленные уголки и нашли семью Тыла. Великан мстит за убийство жены, расправляется с врагами и снова идет в бой против подкрепления вражеской армии. В этом бою Тыыл погибает от меча коварных врагов, однако и оставшись без головы, он уничтожает своего противника одним ударом кулака.

Тело погибшего героя стает зеленым холмом, а память о нем живет в веках.

Весь фильм практически не звучит ни одного слова героев, все происходит под гул голосов и психоделическую музыку, в кадре – кроваво-красные и горячие тона, что интересно, фильм создан почти 40 лет назад, в 1980 году и имел огромный успех, получив множество призов на международных киноконкурсах, от Латвии до Болгарии и Канады.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: tidings Сегодня, 12:40
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