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В Волгодонске уволилась учительница, отрезавшая школьнице волосы
Учительница математики одного из лицеев города Волгодонска Ростовской области в ходе конфликта с ученицей, пришедшей на урок с распущенными волосами, отрезала у девушки прядь волос. Впоследствии педагог уволилась.

В Волгодонске уволилась учительница, отрезавшая школьнице волосы


Свои действия учительница пояснила тем, что несобранные в прическу волосы школьницы противоречили негласным общепринятым в учебном заведении правилам.

После инцидента родители девушки обратились с жалобой в минобразования Ростовской области.

В ходе разбирательства выяснилось, в частности, что ученица спровоцировала учителя, сказав, что та может хоть отрезать прядь волос, но не добьется, чтобы девушка собрала их воедино. Педагог в результате не совладала с нервами и таки отрезала ножницами кусочек волос.

В итоге учительница написала как объяснительную записку о происшедшем, так, заодно, и заявление об уходе с занимаемой должности по собственному желанию.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 12:20
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