В Волгодонске уволилась учительница, отрезавшая школьнице волосы

Свои действия учительница пояснила тем, что несобранные в прическу волосы школьницы противоречили негласным общепринятым в учебном заведении правилам.После инцидента родители девушки обратились с жалобой в минобразования Ростовской области.В ходе разбирательства выяснилось, в частности, что ученица спровоцировала учителя, сказав, что та может хоть отрезать прядь волос, но не добьется, чтобы девушка собрала их воедино. Педагог в результате не совладала с нервами и таки отрезала ножницами кусочек волос.В итоге учительница написала как объяснительную записку о происшедшем, так, заодно, и заявление об уходе с занимаемой должности по собственному желанию.