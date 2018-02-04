Новый седан Kia Cerato получит спортивную версию

В модельном ряду компании Kia уже есть несколько заряженных модификаций таких как Kia Pro_Ceed GT и Kia Soul Turbo. По предварительным данным, спортивная версия Kia Cerato получит такой же пакет доработок, что и Pro_Ceed GT.От предшественника Kia Cerato отличается иной головной оптикой, увеличенной решёткой радиатора, переработанными передними и задними бамперами с массивными воздухозаборниками, а задние фонари автомобиля объединены пластиковой вставкой. Также седан увеличился в размерах.В подкапотном пространстве спортивной версии установлен турбированный двигатель объёмом 2,0 литра производительностью 147 лошадиных сил. Работает силовой агрегат на пару с «механикой» или вариатором IVT.