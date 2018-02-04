В США пятилетнюю девочку покалечили в ходе ритуала вуду

Сорокалетняя и пятидесятиоднолетняя сёстры получили обвинение от правоохранителей США в нанесении травмы малолетнему ребёнку. Инцидент произошёл на территории Массачусетса. По словам женщин, они хотели из пятилетней девочки изгнать демона. Ребёнок сейчас находится под наблюдением врачей. В полиции отмечают, что к обвиняемым обратилась мать девочки. Она хотела, чтобы над ребёнком провели ритуал. Данной женщине не предъявили обвинение. При этом её отправили на психиатрическое лечение. Обвиняемые сейчас под стражей. Американская полиция девочку защищает от посягательства.Сёстры, исполнившие обряд, рассказали, что дети периодически могут самостоятельно «сгорать» после проведения над ними обряда «вуду». На следующей неделе дело передадут в суд.