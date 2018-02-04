Компания Nio вывела на рынок электрический внедорожник ES8

Примечательно, данная компания занимается выпуском автомобилей премиум-класса, а потому не составит труда предположить, что новый кроссовер сможет удивить как внешним видом, так и своими техническими параметрами. Как ни странно, для осуществления данного проекта в том числе привлекались деньги российских компаний, заинтересованных в развитии стартапа. Общая мощность силовой установки электрокара составляет порядка 650 л.с. Кроме того, при таких технических параметрах разогнаться до 100 км в час можно всего за 4,4 секунды. Не менее привлекательным параметром является возможность разгона до 180 км в час.Тонкие фары сделали общий дизайн более продвинутым, тем самым создавая повышенный интерес к новейшему электрическому кроссоверу. Помимо этого, разработчики смогли удивить в том числе и красивейшим салоном, где внедрены все необходимые опции, рассчитанные на максимальный комфорт водителя и пассажиров. Наличие внушительного экрана для управления мультимедийными опциями стал дополнительным источником привлечения внимания потенциальных покупателей.