Кросс-универсал Junpai CX65 готовят к выходу на рынок

Серийная версия Junpai CX65 попала в кадр фотошпионов полтора месяца тому назад. Прототип нового автомобиля был презентован на международном автосалоне в Шанхае в прошлом году. Дизайн кросс-универсала создавали специалисты из ателье ItalDesign, принадлежащего Volkswagen.Габариты автомобиля Junpai CX65 составляют 4 596/1 785/1 525 мм, размер колёсной базы 2 610 мм. Внедорожник получил серебристые накладки на бамперах и внедорожный обвес из неокрашенного пластика.В моторную линейку Junpai CX65 входит атмосферный агрегат объёмом 1,5 литра производительностью 113 лошадиных сил или турбированный двигатель ёмкостью 1,0 литр мощностью 119 «лошадей». В качестве трансмиссии выступает либо «механика», либо «робот» с двумя сцеплениями.