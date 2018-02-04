Эксперты назвали истинную причину резкого падения спроса на iPhone X

Напомним, чуть ранее официальные представители американского гиганта озвучили о начале продаж восстановленных смартфонов iPhone 7 и 7 Plus, которые теперь смогут приобрести за более скромную плату. Кроме того, вполне работоспособные и мультифукнциональные гаджеты теперь можно приобрести по цене на 80 долларов дешевле. Владельцы данных устройств получат новую оригинальную упаковку, а также полноценную гарантию на 1 год. За такой достойный набор покупатели вполне активно интересуются новым предложением, которое может привлечь большую аудиторию новых владельцев данных устройств.Суть скандала с устаревшими моделями связан в первую очередь с тем, что некоторые эксперты высказали версию, что после выхода обновленных модификаций, менее актуальные смартфоны окончательно утрачивают полную работоспособность, а потому система работа заметно медленнее. С такими мнениями согласились и многочисленные пользователи, которым удалось обнаружить аналогичную разницу в работе своих смартфонов.