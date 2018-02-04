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Эксперты: Приложения для оптимизации смартфонов опасны для гаджета‍
Эксперты одного из ведущих немецких порталов заявили, что приложения, направленные на ускорение работы смартфонов и их оптимизацию, на самом деле могут нанести непоправимый вред для гаджетов.

Несмотря на то, что среди потребителей данные утилиты и программы пользуются повышенным спросом, предлагая улучшить производитель своего гаджета, однако на самом деле такое вмешательство в систему не имеет никаких оправданных достоинств. Вместе с тем, разработчики зачастую пытаются завлечь пользователей в том числе возможностью удаления устаревших и ненужных файлов, засоряющих смартфоны, однако на самом деле здесь прослеживается только негативный результат.

Эксперты: Приложения для оптимизации смартфонов опасны для гаджета&#8205;


Эксперты констатируют, что данные программы не способны грамотно распределять файлы, которые могут в дальнейшем не использоваться и их удаление не повлечет проблем, так как после очередного сеанса очистки владелец смартфона может столкнуться с отсутствием работоспособности интересующих приложений. Как ни странно, некоторые «очищающие» программы на самом деле обладают огромным количеством рекламной информации, которая также не прибавляет работоспособности данным моделям. Самым лучшим способом соблюдения «порядка» в своем гаджете, является самостоятельная очистка лишних программ и файлов, которые не используются в работе.
Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 11:21
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