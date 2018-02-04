Эксперты: Приложения для оптимизации смартфонов опасны для гаджета‍

Несмотря на то, что среди потребителей данные утилиты и программы пользуются повышенным спросом, предлагая улучшить производитель своего гаджета, однако на самом деле такое вмешательство в систему не имеет никаких оправданных достоинств. Вместе с тем, разработчики зачастую пытаются завлечь пользователей в том числе возможностью удаления устаревших и ненужных файлов, засоряющих смартфоны, однако на самом деле здесь прослеживается только негативный результат.Эксперты констатируют, что данные программы не способны грамотно распределять файлы, которые могут в дальнейшем не использоваться и их удаление не повлечет проблем, так как после очередного сеанса очистки владелец смартфона может столкнуться с отсутствием работоспособности интересующих приложений. Как ни странно, некоторые «очищающие» программы на самом деле обладают огромным количеством рекламной информации, которая также не прибавляет работоспособности данным моделям. Самым лучшим способом соблюдения «порядка» в своем гаджете, является самостоятельная очистка лишних программ и файлов, которые не используются в работе.