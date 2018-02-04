Цена флагмана Xiaomi Mi 6 в России обрушилась до 22 400 рублей

Напомним, первое появление модели Xiaomi Mi 6 произошло еще в середине прошлого года, и к тому периоду гаджет сумел завоевать огромное внимание аудитории в том числе за счет использования процессора Qualcomm Snapdragon 835. В свою очередь, даже при наличии серьезных технических характеристик не составляет совершенно никакого труда приобрести модель на «сером рынке» всего за 23 тысячи рублей. Примечательно, смартфоны с аналогичными характеристиками от известных брендов обходятся примерно в несколько раз дороже, а в некоторых случаях разница еще выше.Следует также выделить, что помимо высокопроизводительного процессора, данная модель смартфона также имеет 6 гигабайт оперативной памяти и 64 гигабайта постоянной памяти. С такими способностями владелец китайского флагмана сможет с легкостью запускать самые сложные приложения и игры, которые еще недавно казались невозможными для отображения на столь компактных устройствах.