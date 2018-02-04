Внешний вид Xiaomi Mi 6X рассекречен фотографией чехла

Считается, что мобильное устройство получит сдвоенный модуль основной камеры. Также, по мнению специалистов, на задней панели корпуса устройства должен появиться сканер отпечатков пальцев. При этом отмечается, что два объектива основной камеры, скорее всего, будут расположены вертикально.Что касается технических характеристик будущего девайса Xiaomi Mi 6X, то об этом еще нет никакой информации. Согласно неофициальным данным, смартфон может получить практически такое же оснащение, как и модель Mi 5. Таким образом, в аппаратной основе должен оказаться процессор Snapdragon 820, основное запоминающее устройство на 3 гигабайта и встроенный носитель данных на 32 Гб.