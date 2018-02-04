Максим Галкин показал трогательный видеоролик, как танцует Алла Пугачёва
Максим Галкин, являющийся известным российским юмористом, в своём микроблоге Instagram обнародовал ролик, в котором продемонстрировал танцующую Примадонну. Фанаты назвали видео очень трогательным, так как сейчас Пугачёва довольно редко демонстрирует свои таланты.
Максим Галкин сказал, что танец Примадонны был снят во время празднования именин друга. На видео можно увидеть, что Алла Пугачёва демонстрирует таланты в области пения и хореографии. Артистка двигалась именно под свою песню под названием «Кафе танцующих огней». На протяжении всего видеоролика супруга Галкина танцевала на фоне сияющих лучей от свечей, которые находились повсюду в комнате.
Большинство поклонников стали просить юмориста чаще выкладывать семейные фото и видео, на которых запечатлена Примадонна. Пост шоумена в течение шестнадцати часов сумел собрать свыше 900 тысяч просмотров и более 2 тысяч лестных комментариев от подписчиков Галкина.
Максим Галкин сказал, что танец Примадонны был снят во время празднования именин друга. На видео можно увидеть, что Алла Пугачёва демонстрирует таланты в области пения и хореографии. Артистка двигалась именно под свою песню под названием «Кафе танцующих огней». На протяжении всего видеоролика супруга Галкина танцевала на фоне сияющих лучей от свечей, которые находились повсюду в комнате.
Большинство поклонников стали просить юмориста чаще выкладывать семейные фото и видео, на которых запечатлена Примадонна. Пост шоумена в течение шестнадцати часов сумел собрать свыше 900 тысяч просмотров и более 2 тысяч лестных комментариев от подписчиков Галкина.