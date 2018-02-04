Nokia представит «убийцу» iPhone SE
Так как в Сети поползли слухи о том, что Apple не собирается в этом году выпускать новую модель iPhone SE 2, компания Nokia решила представить новый смартфон, который может стать настоящим «убийцей» «яблочного» девайса. Отмечается, что новинка будет работать на базе ОС Android 8.0 Oreo.
Стало известно, что Федеральная комиссия по связи США предоставила сертификат устройство финской компании, который получил кодовое имя TA-1056. По официальной информации девайс предоставит полноценную поддержку 4G и VoLTE. Помимо этого отмечается привычный разъем 3,5-мм, а также слот для хранения сразу двух карточек SIM.
Некоторые эксперты считают, что новый смартфон от Nokia будет оснащен 4,7-дюймовым дисплеем, который должен покрыть практически всю площадь передней панели.
На данный момент не исключается вероятность официальной премьеры в рамках MWC 2018.
Стало известно, что Федеральная комиссия по связи США предоставила сертификат устройство финской компании, который получил кодовое имя TA-1056. По официальной информации девайс предоставит полноценную поддержку 4G и VoLTE. Помимо этого отмечается привычный разъем 3,5-мм, а также слот для хранения сразу двух карточек SIM.
Некоторые эксперты считают, что новый смартфон от Nokia будет оснащен 4,7-дюймовым дисплеем, который должен покрыть практически всю площадь передней панели.
На данный момент не исключается вероятность официальной премьеры в рамках MWC 2018.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:10