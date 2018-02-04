Nokia представит «убийцу» iPhone SE

Стало известно, что Федеральная комиссия по связи США предоставила сертификат устройство финской компании, который получил кодовое имя TA-1056. По официальной информации девайс предоставит полноценную поддержку 4G и VoLTE. Помимо этого отмечается привычный разъем 3,5-мм, а также слот для хранения сразу двух карточек SIM.Некоторые эксперты считают, что новый смартфон от Nokia будет оснащен 4,7-дюймовым дисплеем, который должен покрыть практически всю площадь передней панели.На данный момент не исключается вероятность официальной премьеры в рамках MWC 2018.