Мультфильм «Тайна Коко» получил премию Annie Awards в основной категории

Стоит отметить, что до этого работу режиссеров Ли Анкрича и Эдриана Молины уже награждали «Золотым глобусом». Помимо этого «Тайна Коко» оказался в списке номинаций на «Оскар». В этот раз мультфильм получил награду за «Лучший анимационный фильм», а также картина стала победителем еще десяти номинаций, в том числе за лучший сценарий и режиссерскую работу.Кроме мультика о мексиканском Дне мертвых в списке лучших также оказались такие работы как «Босс-малокосос», «Тачки 3», «Гадкий я 3» и «Капитан Подштанник: Первый эпический фильм». Также стоит отметить анимационную ленту «Добытчица», которая была создана независимой киностудией.Интересно, что все работы, которые награждаются премией Annie, с большой вероятностью оказываются в списке обладателей премии «Оскар».