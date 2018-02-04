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Уоррен Баффетт посетил церемонию ввода в строй корабля ВМС США Omaha
Инвестор и миллиардер Уоррен Баффет посетил мероприятие, посвященное случаю ввода в строй ВМС США нового корабля Omaha. Стоит отметить, что дочь бизнесмена Сюзан 3 года назад нарекла именем военное судно.

Уоррен Баффетт посетил церемонию ввода в строй корабля ВМС США Omaha


Сообщается, что корабль назвали в честь города в штате Небраска, в котором родился Баффет. Официальное мероприятие было проведено в порту Сан-Диего в штате Калифорния. На торжестве Сюзан также выразила свои слова, поскольку ей доверили произнести речь во время церемонии.

Известно, что заказчиком выступил Пентагон. Исполнителем оказалась судостроительная компания из Австралии Austal. Цена проекта составила 440 млн. долларов. Также стоит указать на технические характеристики военного корабля Omaha. На борту судна может поместиться до 40 человек. Длина корабля достигает 66 метров, а его скорость составляет 74 км/час.

Всего ВМС США планирует получить 26 боевых кораблей такого типа, а на это требуется в общей сложности 12,4 млрд. долларов.
Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:55
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