BMW опровергла выпуск кабриолета на основе BMW X2

Представители компании опровергли переданные сообщения зарубежных СМИ касательно того, что автокомпания BMW в лице версии X2 готовит конкурента для транспортных средств Range Rover Evoque Coupe, а также Cabriolet. К данной новости большинство экспертов отнеслись очень скептически, потому что в настоящее время данные транспортные средства не пользуются практически спросом. Стоит отметить, что их продажи исчисляются по всему миру не тысячами, а сотнями.После такой информации представители отдела по работе с общественностью выступили с опровержением в отношении выхода кабриолета, а также двухдверной версии BMW X2. Данную версию авто не станут выпускать в виде пикапа.