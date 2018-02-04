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BMW опровергла выпуск кабриолета на основе BMW X2
В недавнем времени появилась информация, что автокомпания BMW займётся выпуском открытой версии кроссовера X2. В итоге данная версия не подтвердилась.

BMW опровергла выпуск кабриолета на основе BMW X2

Представители компании опровергли переданные сообщения зарубежных СМИ касательно того, что автокомпания BMW в лице версии X2 готовит конкурента для транспортных средств Range Rover Evoque Coupe, а также Cabriolet. К данной новости большинство экспертов отнеслись очень скептически, потому что в настоящее время данные транспортные средства не пользуются практически спросом. Стоит отметить, что их продажи исчисляются по всему миру не тысячами, а сотнями.

После такой информации представители отдела по работе с общественностью выступили с опровержением в отношении выхода кабриолета, а также двухдверной версии BMW X2. Данную версию авто не станут выпускать в виде пикапа.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 10:35
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