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Ольга Бузова поехала в Германию, где собирается покорить местную публику
Российская певица Ольга Бузова отправилась с сольными концертами в Германию, надеясь покорить местную публику своим творчеством.

Сообщается, что выступления 32-летней артистки пройдут в Кельне и Оснабрюке. Поклонники желают Ольге удачи, искренне переживая за неё, а хейтеры только и ждут, чтобы с ненавистной им звездой шоу-бизнеса случился какой-нибудь казус.

Ольга Бузова поехала в Германию, где собирается покорить местную публику

Впрочем, насмешки и общий недоброжелательный настрой хейтеров по отношению к ней не может сбить Ольгу с нужного настроя и заданных целей. Бузова намерена покорить немецкую публику и обзавестись новыми поклонниками, ещё более укрепив свой статус в музыкальной сфере.

Ранее в Сети появился гастрольный график Бузовой, по которому видно, что Ольгу ждёт очень непростой год. Хотя звезда скандального телешоу "Дом-2" привыкла много работать, и даже по ночам она не отказывается трудиться, поэтому вряд ли её может испугать большое количество концертов в разных городах России и зарубежья.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:42
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