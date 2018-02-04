Ольга Бузова поехала в Германию, где собирается покорить местную публику

Сообщается, что выступления 32-летней артистки пройдут в Кельне и Оснабрюке. Поклонники желают Ольге удачи, искренне переживая за неё, а хейтеры только и ждут, чтобы с ненавистной им звездой шоу-бизнеса случился какой-нибудь казус.Впрочем, насмешки и общий недоброжелательный настрой хейтеров по отношению к ней не может сбить Ольгу с нужного настроя и заданных целей. Бузова намерена покорить немецкую публику и обзавестись новыми поклонниками, ещё более укрепив свой статус в музыкальной сфере.Ранее в Сети появился гастрольный график Бузовой, по которому видно, что Ольгу ждёт очень непростой год. Хотя звезда скандального телешоу "Дом-2" привыкла много работать, и даже по ночам она не отказывается трудиться, поэтому вряд ли её может испугать большое количество концертов в разных городах России и зарубежья.