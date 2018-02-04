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Ольга Бузова призналась, что отправляет любовнику свои эротические фото
Ольга Бузова, уже год интригующая общественность своей личной жизнью, выложила в Сеть личную переписку интимного содержания.

После громкого развода с футболистом Дмитрием Тарасовым ведущей скандального телешоу "Дом-2" приписывали романы со многими мужчинами, но слухи так и не подтвердились, и даже у главного её ухажёра Романа Гриценко, молодого участника проекта, ничего не вышло.

Ольга Бузова призналась, что отправляет любовнику свои эротические фото

Но теперь фанаты не сомневаются, что Бузова нашла свою любовь. Как известно, будучи более недели на таиландском острове, Ольга отдыхала вместе с Тимуром Батрутдиновым, одним из резидентов Comedy Club. По мнению подписчиков, именно с этим мужчиной она обрела счастье.

Накануне 32-летняя звезда российского шоу-бизнеса рассказала, что при помощи мессенджера отправляет любовнику свои фотоснимки эротического характера. Фолловеры не понимают, зачем Ольга рассказывает о таком, ведь это очень личная информация.

Бузова умалчивает, кем является этот самый счастливчик, для которого она не чурается предстать обнажённой. Тем не менее большинство уверено, что речь идёт именно о Батрутдинове.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:03
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