Обновлённый внедорожник Geely Atlas получил турбоверсию

Обновлённый автомобиль Geely Atlas оснащён турбированным двигателем объёмом 1,8 литра мощностью 184 лошадиные силы, он будет работать на пару механической и роботизированной трансмиссией. Внедорожник будет предложен в пяти комплектациях с полным и передним приводом.Рестайлинговая версия Geely Atlas отличается переработанными задними фонарями, другими бамперами, модернизированной приборной панелью и продвинутой системой мультимедиа с сенсорным экраном. Также в оснащении внедорожника появилась система ионизации воздуха, автономная парковка, электронный ручной тормоз и система кругового видеообзора.Дореформенная версия внедорожника Geely Atlas в ближайшее время появится в продаже на российском рынке по цене от 900 000 рублей.