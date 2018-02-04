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Обновлённый внедорожник Geely Atlas получил турбоверсию
Компания Geely выводит на рынок турбоверсию обновлённого внедорожника Atlas, который получил турбированный агрегат. Стоимость внедорожника на китайском рынке варьируется от 121 800 до 159 800 юаней.

Обновлённый внедорожник Geely Atlas получил турбоверсию


Обновлённый автомобиль Geely Atlas оснащён турбированным двигателем объёмом 1,8 литра мощностью 184 лошадиные силы, он будет работать на пару механической и роботизированной трансмиссией. Внедорожник будет предложен в пяти комплектациях с полным и передним приводом.

Рестайлинговая версия Geely Atlas отличается переработанными задними фонарями, другими бамперами, модернизированной приборной панелью и продвинутой системой мультимедиа с сенсорным экраном. Также в оснащении внедорожника появилась система ионизации воздуха, автономная парковка, электронный ручной тормоз и система кругового видеообзора.

Дореформенная версия внедорожника Geely Atlas в ближайшее время появится в продаже на российском рынке по цене от 900 000 рублей.
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Добавил: Алина Сегодня, 09:40
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