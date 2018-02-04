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В США пропавшая 10 лет назад собака вернулась к своим хозяевам
Долгих 10 лет семья из США ждала возвращения назад своего любимца пса Эбби, хоть и не очень верила в то, что это возможно. На днях случилась их долгожданная встреча.
В США пропавшая 10 лет назад собака вернулась к своим хозяевам


Семейство из Пенсильвании, у которого в 2008 году пропала их любимица Эбби – помесь черного лабрадора, уже не ожидая этого, вновь обрело пропажу. Сообщается, что пес приблудился к местному мужчине, который живет примерно в 16 километрах от его хозяев. Мужчина, обратившись в центр помощи животным, узнал по микрочипу Эбби ее хозяев и отвел собаку к ним.

Хозяева Эбби очень обрадовались встрече, но они подозревают, что теперь Эбби будет искать другая семья, которая на протяжении этих лет ухаживала за ней и любила ее.
В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:30
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