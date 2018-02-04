В США пропавшая 10 лет назад собака вернулась к своим хозяевам

Семейство из Пенсильвании, у которого в 2008 году пропала их любимица Эбби – помесь черного лабрадора, уже не ожидая этого, вновь обрело пропажу. Сообщается, что пес приблудился к местному мужчине, который живет примерно в 16 километрах от его хозяев. Мужчина, обратившись в центр помощи животным, узнал по микрочипу Эбби ее хозяев и отвел собаку к ним.Хозяева Эбби очень обрадовались встрече, но они подозревают, что теперь Эбби будет искать другая семья, которая на протяжении этих лет ухаживала за ней и любила ее.