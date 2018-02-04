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Леди Гага из-за болезни отменила десяток концертов
Американская поп-дива Lady Gaga из-за обострения хронической фибромиалгии сообщила о прекращении своего европейского тура . Об этом артистка поделилась в своем Instagram.

Леди Гага из-за болезни отменила десяток концертов


Леди Гага из-за фибромиалгии мучается сильной болью в суставах, бессонницей и повышенной утомляемостью. Певице пришлось обсудить ситуацию с врачами и принять нелегкое решение на какое-то время прекратить выступать.

Леди Гага из-за болезни отменила десяток концертов


Все 10 концертов в Лондоне, Манчестере, Цюрихе, Берлине, Кёльне, Стокгольме, Копенгагене, Париже, Риме и Рио-де-Жанейро звезде пришлось отменить. Сама Леди Гага извинилась перед воздыхателями и написала, что обещает вернуться во все эти города, но сейчас ей необходимо заняться собой и своим здоровьем. Артистка призналась, что расстроена и подавлена этим.

Леди Гага из-за болезни отменила десяток концертов


Всё из-за этой же видимо злополучной болезни в 2013 году певица перенесла операцию на бедре, а в сентябре 2017 года ее с сильными болями госпитализировали в Рио де Жанейро. Тогда пришлось отменить выступление на фестивале Rock In Rio в Бразилии. А впоследствии Леди Гага и отменила весь тур Joanne по Европе.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Натали Авасова Сегодня, 09:10
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