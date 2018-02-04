Жених Марины Абрамсон и Иван Барзиков стали друзьями

Какое-то время в СМИ то и дело писали, что не успел бизнесмен признаться Марине в любви, а она ему уже изменила. Однако, как теперь известно, телезвезда и Иван являются друзьями, и никак не более того, в чём быстро разобрался и предприниматель, желающий жениться на популярной брюнетке.Абрамсон, напомним, великолепно проводит время со своим ухажёром. Женщина так расковалась, что недавно в Сети даже появилось фото, где она предстала в полуголом виде. За откровенный материал Марина, конечно, извинилась, но отметила, что снимок выложен в Интернет её спутником без разрешения. К слову, фанаты были только рады и не стали обвинят её ни в чём.Барзиков же встретился Абрамсон совершенно неожиданно, когда также отдыхал в Таиланде. В данный момент девушкой Ивана является Алиса Литинская, покинувшая "Дом-2" после жестокой драки с Майей Донцовой и строившая там отношения с Виталием Малышевым.