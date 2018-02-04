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Марго Овсянникова и Артём Сорока исполнили песню под гитару и восхитили зрителей
Марго Овсянникова, которая всегда считалась одной из самых озорных участниц телепроекта "Дом-2", подтвердила данный статус, восхитив поклонников исполнением песни под гитару, а помогал ей в этом деле Артём Сорока.

Как известно, Марго давно уже хвастается тем, что умеет петь и снимать клипы. Кроме того, девушка уверяет, что в её активе есть несколько хитов, которые она написала сама. На днях в соц-сети белокурая красотка перестала быть голословной, отлично спев со своим другом, и получила кучу отметок "нравится" за это. Фолловеры признали, что Овсянникова действительно очень талантлива и вполне могла бы продвинуться в музыкальной среде, имея хорошего продюсера.

Марго Овсянникова и Артём Сорока исполнили песню под гитару и восхитили зрителей

При этом останавливаться над достигнутым Марго не хочет, поэтому сообщила в новом посте, что будет принимать заказы фанатов. В частности, улыбчивая телезвезда намерена исполнять любые песни для своих почитателей. Девушка не сомневается, что желающих после её видео с Сорокой будет немало. Кстати, Артём готов подыгрывать ей и дальше.

Не секрет, что Сорока давно уже имеет виды на Овсянникову, которая считает его отличным парнем и не исключает, что у них может что-то получиться.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:40
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