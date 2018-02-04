АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Колония Нибиру: Древние шахты в разных уголках мира были созданы пришельцами для порабощения людей
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

У Дмитрия Дмитренко есть подруга Яна, с которой он ходит по ресторанам
Дмитрий Дмитренко, который продолжает ждать первенца вместе со своей беременной женой Ольгой Рапунцель на проекте "Дом-2", неожиданно попался на измене, и произошло это, что интересно, прямо на лобном месте, где все участники телестройки собираются для обсуждения важных вопросов.

На одной из таких посиделок ведущая Ольга Бузова внезапно достала переписку Дмитрия с некой Яной. Из сообщений парня ясно, что эта девушка ему симпатична и он хочет быть с ней рядом. К слову, Дмитрий не считает, что провинился в чём-то перед Ольгой, так как эта особа, если верить ему, давно в прошлом, да и интима у них не было. При этом Дмитренко не отрицает, что не единожды водил Яну в ресторан.

У Дмитрия Дмитренко есть подруга Яна, с которой он ходит по ресторанам

Рапунцель сильно расстроилась, когда узнала, что есть такая переписка, и стала плакать во время её прочтения Бузовой. Но потом, когда муж сказал, что у него не было "волшебства" с подругой, телезвезда немного успокоилась. К слову, поклонники Дмитренко, успокаиваться не торопятся, считая, что ему пора завязать серьёзные отношения с Яной, так как супруга очень скоро точно сведёт его с ума в плохом смысле этого слова. Однако Дмитрий продолжает говорить, что любит только Ольгу.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Газпром» в январе на 10,6% сократил экспорт в
Анфиса Чехова сообщила, что будет прибегать к
Главный показатель экономики: Объем торгов
Компания ASUS выпустила новый ноутбук ASUS X570
Эксперты: Характеристики Xiaomi Redmi Note 5 с
DxOMark провел тесты камеры смартфона LG V30
Просмотреть все новости