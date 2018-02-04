У Дмитрия Дмитренко есть подруга Яна, с которой он ходит по ресторанам

На одной из таких посиделок ведущая Ольга Бузова внезапно достала переписку Дмитрия с некой Яной. Из сообщений парня ясно, что эта девушка ему симпатична и он хочет быть с ней рядом. К слову, Дмитрий не считает, что провинился в чём-то перед Ольгой, так как эта особа, если верить ему, давно в прошлом, да и интима у них не было. При этом Дмитренко не отрицает, что не единожды водил Яну в ресторан.Рапунцель сильно расстроилась, когда узнала, что есть такая переписка, и стала плакать во время её прочтения Бузовой. Но потом, когда муж сказал, что у него не было "волшебства" с подругой, телезвезда немного успокоилась. К слову, поклонники Дмитренко, успокаиваться не торопятся, считая, что ему пора завязать серьёзные отношения с Яной, так как супруга очень скоро точно сведёт его с ума в плохом смысле этого слова. Однако Дмитрий продолжает говорить, что любит только Ольгу.